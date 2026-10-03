Ottantenne disperso nei boschi del Biellese: ricerche senza sosta

Sono ancora in corso le ricerche dell’80enne residente a Vigliano scomparso da mercoledì mattina nella zona di Bagneri, frazione di Muzzano. L’uomo aveva detto ai familiari che avrebbe trascorso alcune ore nei boschi della Valle Elvo, approfittando della giornata favorevole.

Quando in serata non è tornato a casa, il figlio ha dato l’allarme chiamando il numero unico di emergenza 112. Da quel momento si è messa in moto una vasta operazione di ricerca, concentrata nell’area che l’anziano aveva indicato prima di partire.

Ritrovata l’auto, nessuna traccia dell’uomo

I primi a raggiungere Bagneri sono stati i carabinieri, che hanno individuato l’automobile utilizzata dall’80enne. Il veicolo è stato trovato, ma dell’uomo non c’era traccia, facendo aumentare la preoccupazione dei familiari e dei soccorritori.

A quel punto le ricerche sono state estese con il coinvolgimento di numerose squadre. Sono stati battuti boschi e sentieri della zona, cercando qualsiasi elemento utile a ricostruire gli spostamenti dell’anziano dopo avere lasciato la vettura.

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Impegnato anche l’elicottero Drago

Alle operazioni partecipano carabinieri, carabinieri forestali, vigili del fuoco, soccorso alpino, guardia di finanza, unità cinofile, Antincendi boschivi e Protezione civile. Nelle ricerche è stato utilizzato anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Le squadre hanno lavorato per tutta la giornata di ieri, proseguendo le verifiche anche nelle aree più difficili da raggiungere. Al momento l’80enne non è ancora stato rintracciato, mentre le ricerche continuano nella Valle Elvo.

Foto d’archivio

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