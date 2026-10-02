Borgosesia, giovane motociclista esce di strada: trauma al bacino

Incidente in moto nella mattinata di ieri, giovedì 1 ottobre, a Borgosesia. Intorno alle 7.20 un giovane di Grignasco è uscito di strada mentre percorreva via Valduggia, l’arteria che dalla periferia orientale della città conduce in direzione dell’omonimo comune.

Il ragazzo stava viaggiando in sella alla propria motocicletta quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori dalla carreggiata. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli: si è trattato quindi di una caduta autonoma avvenuta durante il transito lungo la strada.

I soccorsi al giovane motociclista

Subito dopo l’incidente sono stati attivati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari per prestare le prime cure al motociclista. Le condizioni del giovane hanno richiesto un’attenta valutazione, in particolare per le conseguenze riportate nella caduta. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi di prassi.

Gli accertamenti eseguiti dai soccorritori hanno evidenziato un trauma nella zona del bacino. Il ragazzo è stato quindi assistito dal personale sanitario, che ha provveduto alle operazioni necessarie dopo l’impatto.

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Nessun altro mezzo coinvolto

La dinamica dell’incidente non vede il coinvolgimento di automobili o altri mezzi in transito. Il motociclista ha perso autonomamente il controllo della moto, terminando la propria corsa fuori strada lungo via Valduggia.

L’episodio è avvenuto nelle prime ore della giornata, quando sulla strada era già iniziato il consueto traffico mattutino. L’incidente ha richiamato l’attenzione degli automobilisti di passaggio, mentre venivano completate le operazioni di soccorso al giovane residente a Grignasco.

Foto d’archivio

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