Padre muore in casa, subito dopo il figlio ha un incidente di moto. Dramma familiare in un centro del Novarese.

Un doppio dramma familiare avvenuta a Romentino, nel Novarese. Nella mattinata di oggi, martedì 29 aprile, un anziano di 80 anni è stato trovato morto nella sua abitazione. E poco più tardi il figlio del pensionato, appena appresa la notizia al telefono da qualche altro familiare, ha avuto un incidente in moto a Cameri.

L’incidente del figlio

L’uomo si è scontrato con un’auto. Sicuramente era rimasto frastornato dalla notizia ricevuto del decesso del padre, e si è trovato poco dopo su una barella dell’ambulanza. Per fortuna però le sue condizioni non sono giudicate gravi: è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Novara, e trattenuto per osservazioni.

Intanto sul luogo dell’incifdente sono arrivati, oltre agli operatori del 118, anche i carabinieri di zona per ricostruire la dinamica dell’episodio.

Foto d’archivio

