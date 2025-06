Parapendista precipita sul Monte Bianco: a vuoto tre tentativi di recuperarlo. Lo schianto a circa 4.160 metri di quota al Picco Luigi Amedeo. Difficile che l’uomo sia ancora vivo.

Il Soccorso alpino valdostano è ancora impegnato nel recupero di una persona, vittima di un incidente in parapendio avvenuto a circa 4.160 metri di quota al Picco Luigi Amedeo, sulla cresta del Brouillard, sul Monte Bianco.

Come riportano i colleghi di Aosta Sera, l’allarme era scattato alle 1.30 della scorsa notte, quando la Centrale unica del soccorso aveva ricevuto una chiamata. Effettuato subito un primo sorvolo, l’equipaggio del Soccorso alpino valdostano ha dovuto rientrare a causa delle condizioni meteo avverse.

Altri tentativi di recupero

Alle 5, l’elicottero ha effettuato un secondo tentativo, ma la zona risultava ancora interessata dalla nebbia. Alle 6.30 una schiarita ha permesso un terzo tentativo grazie al quale è stato possibile avvistare la persona, ma a causa del sopraggiungere di una forte perturbazione non è stato possibile effettuare il recupero. I soccorritori, al momento, sono in attesa dell’evoluzione meteo per valutare il proseguimento degli interventi.

A quanto si apprende, l’uomo era partito dal Brévent ieri in mattinata con un altro compagno tornato poi a Chamonix, mentre lui ha proseguito da solo. Vista la dinamica dell’incidente i soccorritori nutrono poche speranze di recuperare in vita il parapendista.

