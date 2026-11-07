Gestore di campeggio trovato senza vita a 37 anni: choc in paese

Profondo cordoglio a Sampeyre, in valle Varaita, per la morte improvvisa di Patrick Valla, ritrovato senza vita nella mattinata di venerdì 6 novembre. Aveva soltanto 37 anni e la notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito il paese, dove era conosciuto anche per la sua attività lavorativa. Una tragedia che lascia sgomenta l’intera comunità, stretta attorno ai familiari in queste ore di grande dolore.

La prematura scomparsa di Patrick ha suscitato grande commozione tra quanti lo conoscevano e frequentavano la sua attività. Una vita spezzata a un’età giovanissima, che lascia nel dolore soprattutto la compagna e il piccolo figlio. La notizia si è rapidamente diffusa a Sampeyre e nelle borgate vicine, dove la famiglia Valla è conosciuta da tempo. Non sono state rese note le cause del decesso.

Gestiva il campeggio e l’allevamento di trote

Patrick era titolare del campeggio e dell’allevamento di trote situati in borgata Pratonuovo, lungo la strada che collega le frazioni di Calchesio e Villar. Un’attività che lo aveva reso conosciuto sul territorio, in una zona della valle Varaita frequentata anche dai visitatori e dagli appassionati della montagna. Il suo lavoro rappresentava una presenza significativa nella vita della borgata.

Patrick era anche figlio di Piero Valla, ex consigliere comunale di Sampeyre, scomparso nel settembre 2021 durante una battuta di caccia. Un altro lutto doloroso per la famiglia, che a distanza di cinque anni si trova nuovamente ad affrontare una perdita improvvisa. Il ricordo del padre, conosciuto per il suo impegno nella vita amministrativa locale, è ancora presente nella comunità.

Il dolore della famiglia e le date dei funerali

A piangere Patrick sono la compagna Eleonora, il figlio Liam, la mamma Patrizia, la sorella Pamela con Marco, le nipoti Greta e Anna, la nonna Caterina, gli zii, i cugini e tutti gli altri parenti. Sono soprattutto loro ad affrontare il dolore più grande, per una perdita arrivata improvvisamente e a un’età in cui davanti a Patrick c’erano ancora tanti anni di vita e progetti.

L’ultimo saluto sarà celebrato nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo a Sampeyre. Il rosario è previsto domenica 8 novembre alle 20.30, mentre i funerali si svolgeranno lunedì 9 novembre alle 15, sempre nella stessa chiesa. Al termine della cerimonia funebre, la salma sarà accompagnata al cimitero di Villar, dove Patrick riposerà. Un momento di raccoglimento per familiari, amici e comunità.

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