Muore schiacciato dal trattore tra i suoi alberi di ciliegie

Una tragedia che ha portato via un ex consigliere comunale di Pecetto, centro della cinturra torinese. E’ accaduta l’altra sera intorno alle 21. Giovanni Cucco, 78 anni, è morto dopo essere rimasto schiacciato da un albero contro il quale si era schiantato con il suo trattore. L’incidente è avvenuto in strada Rosero, a poca distanza dalla sua abitazione.

Stando alle prime ricostruzioni, Cucco stava rientrando a casa dopo aver trascorso la giornata tra i suoi alberi di ciliegie, una passione che lo ha accompagnato per tutta la vita. A lanciare l’allarme è stata la moglie, preoccupata per il suo mancato rientro a cena.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Chieri. I pompieri hanno lavorato a lungo per liberare il corpo dell’uomo, rimasto incastrato sotto la pianta. Purtroppo, per lui non c’era più nulla da fare. Resta ora da chiarire se l’impatto con l’albero sia stato causato da un malore o se invece l’albero sia crollato improvvisamente travolgendolo.

Una persona conosciuta e stimata

Giovanni Cucco era un volto noto e apprezzato in paese. Consigliere comunale per due legislature, ha servito la comunità tra il 2004 e il 2014. Ma non solo: era conosciuto anche per la sua presenza quotidiana all’Eremo, dove, insieme alla moglie, vendeva la frutta del suo orto con un piccolo banchetto.

La coppia non aveva figli. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore da parte di cittadini, amici e istituzioni locali. Non è ancora stata fissata la data del funerale, in attesa del via libera da parte dell’autorità giudiziaria.

