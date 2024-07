Pensionato cade in un dirupo a Madonna Del Sasso mentre cerca funghi: è grave. L’uomo è arrivato all’ospedale “Maggiore” di Novara con codice rosso.

Pensionato cade in un dirupo a Madonna Del Sasso mentre cerca funghi: è grave

Un uomo di 73 anni è stato ricoverato in pronto soccorso all’ospedale “Maggiore” di Novara a seguito di un incidente che ha avuto mentre stava cercando funghi nei boschi di Piana dei Monti, centro che rientra nel territorio del comune di Madonna del Sasso, confinante con Cellio con Breia. E’ accaduto nella mattinata di ieri, lunedì 1 luglio.

La caduto e il soccorso

L’uomo è finito in un dirupo: ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Sta di fatto che è stato chiesto soccorso tramite il numero unico delle emergenze 112. L’elisoccorso giunto sul posto assieme al pesonale sanitario l’ha trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Novara in codice rosso.

Stando alle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita., per quanto abbia subito traumi gravi.

