Pensionato esce dall’autostrada e muore schiantandosi contro un albero

Stava percorrendo l’autostrada A5 in direzione Aosta quando improvvisamente la sua Jeep Compass è uscita di strada sulla destra ed è andata a schiantarsi contro un albero. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al conducente. E’ morto così nella giornata di ieri, mercoledì 7 maggio, un pensionato di 81 anni nella zona di Borgofranco d’Ivrea.

Vista la dinamica dell’episodio, appare molto probabile che l’uomo sia stato colpito da un malore che gli ha fatto perdere conoscenza mentre viaggiava. Difficile altrimenti spiegare come mai non sia stato rilevato nessun tentativo di frenata o di correzione. Se così fosse, è andata bene che l’uomo ha deviato sulla destra uscendo di strada senza coinvolgere altri veicoli.

L’intervento del personale di soccorso

A chiamare il 112 segnalando l’incidente sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco di Ivrea e la polizia stradale, oltre agli ausiliari Itp per la gestione del traffico.

Quando è stato raggiunto, l’uomo era ormai deceduto e non c’è stato nulla da fare per lui. Starà ora alla polizia stradale di Ivrea stabilire ufficialmente la dinamica dell’episodio e le cause.

