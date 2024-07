Pensionato investito e ucciso mentre attraversa la strada. Tragedia nella serata di ieri a Biella, l’uomo travolto da un furgone.

Pensionato investito e ucciso mentre attraversa la strada

Stava attraversando la strada poco dopo aver fatto la spesa e parcheggiato l’auto. Ma è stato investito da un furgone guidato da un addetto della manutenzione strade, e per lui non c’è stato nulla da fare. E’ morto così nella prima serata di ieri, mercoledì 3 luglio, un pensionato di 86 anni. La tragedia è accaduta alla periferia di Biella, in via Milano, quasi al confine con il territorio di Vigliano.

Il fatto è accaduto intorno alle 19.

Nulla da fare all’arrivo dei soccorritori

Come riportano i colleghi di Prima Biella, dalle prime informazioni pare che l’uomo stesse attraversando la strada all’altezza della chiesa Evangelica di Sion quando è sopraggiunto il furgone che lo ha investito. Non è ancora accertato ufficialmente se l’anziano stesse attraversando sulle strisce pedonali. Sul posto agenti della polizia municipale di Biella e gli operatori sanitari del 118.

Ma all’arrivo dei soccorsi l’anziano era deceduto: troppo grave il trauma riportato nell’imbatto con la parte davanti del furgone. L’uomo è stato sbalzato sull’asfalto e per lui non c’è stato più niente da fare.

