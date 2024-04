Morto dopo essere stato investito: addio a Silvio Repanati, imprenditore nei trasporti. Un lutto che colpisce Valdilana, dove c’è la sede dell’azienda.

Morto dopo essere stato investito: addio a Silvio Repanati, imprenditore nei trasporti

Travolto da un’auto, è morto poco dopo in ospedale Silvio Repanati, imprenditore di 68 anni ben noto a Valdilana ma anche in tutto il territorio. Una tragedia che è iniziata martedì intorno alle 20.30 a Vigliano. L’uomo è stato investito da una Mercedes Classe E condotta da un giovane di 22 anni residente in paese. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro.

Subito dopo l’incidente, Repanati è stato soccorso dall’ambulanza del 118. I medici lo hanno stabilizzato per procedere al trasporto in ospedale. Le sue condizioni erano parse da subito molto gravi.

Il decesso nella notte

L’equipe medica del pronto soccorso ha fatto di tutto per salvarlo. Ma nella notte è stato dichiarato il decesso. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo.

Silvio Repanati abitava da diversi anni a Ronco Biellese, ma la sua famiglia è sempre stata legata alla valle di Mosso. Gestiva infatti l’azienda stoica di trasporti “Repanati” in via Rovella. E qui ha sempre lavorato. Sconcerto anche nell’azienda dove Silvio Repanati era apprezzato da tutti, si occupava in prima persona dell’organizzazione del lavoro.

Un lavoro che ha fatto conoscere ovunque il nome di Repanati: chiunque percorra le strade del territorio avrà certamente visto camion con il marchio di fabbrica sulla fiancata.

Una famiglia storica

Ad avviare l’attività di trasporti era stato il papà Aldo, che aveva creato la sua piccola attività individuale nella piazza del municipio, facendo tutto da sè, dal camionista all’imprenditore. La “Repanati” è poi cresciuta nel corso degli anni diventando una azienda a livello nazionale.

A prendere le redini dell’azienda erano stati poi i figli, Mauro, Silvio e Primina. A fianco a loro a lungo c’è stata la mamma Tina, scomparsa a 88 anni nel 2014. La donna ancora fino agli 80 anni si vedeva negli uffici ed è sempre stata una presenza costante.

Nel 2021 era mancata Primina Repanati, la sorella di Silvio all’età di 70 anni La donna abitava al condominio Giardino di Valle Mosso. Nel 2022 era mancato invece Alessandro Repanati, a soli 52 anni, figlio di Mauro.

