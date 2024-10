Pensionato ucciso dai funghi velenosi, grave la moglie. Probabilmente a raccogliere i falsi prataioli è stato l’uomo, che li ha portati alla consorte affinché li cucinasse.

Un tragico episodio che arriva dalla provincia di Varese ma che serve comunque da monito per tutti, vista la stagione di funghi (quest’anno relativamente magra). Un uomo di 91 anni, Vito Cicoria, è morto e la moglie è finita in rianimazione a causa dei funghi velenosi che aveva cucinato e ingerito scambiandoli per buoni. E’ accaduto nel fine settimana a Cassano Magnago, lo riportano i colleghi de La Prealpina.

Molto probabilmente è stato l’uomo a raccogliere i falsi prataioli e ad affidarli poi alla moglie 88enne affinché li cucinasse. Venerdì sera i due li hanno mangiati, ma già nella notte avrebbero cominciato a sentirsi male.

La corsa all’ospedale

Nella mattinata di sabato è satto un parente ad allertare i soccorsi. I due sono stati portati all’ospedale di Bosto Arsizio, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La moglie è finita invece nel reparto di terapia intensiva, ma non sarebbe più in pericolo di vita. Molto probabilmente ha ingerito una quantità di funghi inferiore rispetto al marito. Nella giornata di ieri, martedì 22 ottobre, è stato celebrato il funerale dell’uomo.

