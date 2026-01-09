Perde 3mila euro al videopoker e chiama il 112: giovane salvato dai carabinieri. L’uomo ha avuto vergogna di dover confessare tutto ai genitori.

Perde 3mila euro al videopoker e chiama il 112: giovane salvato dai carabinieri

Un momento di forte fragilità si è trasformato in una richiesta d’aiuto grazie alla prontezza e alla sensibilità dei carabinieri. Protagonista della vicenda è un giovane affetto da dipendenza dal gioco d’azzardo, che dopo aver perso circa 3mila euro al videopoker a Verbania è stato sopraffatto dalla vergogna e dalla paura di dover raccontare tutto ai genitori.

In preda allo sconforto e con il rischio di volerla fare finita, il ragazzo ha deciso di telefonare al 112. La chiamata è stata immediatamente inoltrata alla centrale operativa del Comando provinciale dei carabinieri, dove l’operatore in servizio ha compreso la gravità della situazione. Durante il colloquio, il giovane si è lasciato andare a uno sfogo profondo, ammettendo di non riuscire a uscire dalla dipendenza dal gioco e manifestando pensieri autolesionistici.

Il giovane convinto a farsi aiutare

Il militare ha mantenuto il contatto telefonico, parlando con calma e cercando di rassicurarlo, mentre nel frattempo ha attivato le pattuglie sul territorio per rintracciarlo e garantirne l’incolumità. Grazie al dialogo instaurato, l’operatore è riuscito a convincere il giovane a raggiungere spontaneamente la caserma.

All’arrivo, il ragazzo è stato accolto da altri carabinieri che lo hanno ascoltato, confortato e accompagnato all’interno, offrendogli un ambiente protetto in attesa dell’arrivo del padre, nel frattempo informato dell’accaduto. L’incontro si è svolto in un clima di comprensione e sostegno. Prima di lasciare la caserma e tornare a casa insieme al figlio, il padre ha voluto ringraziare personalmente i carabinieri, sottolineando non solo la professionalità dimostrata, ma soprattutto il calore umano e l’attenzione riservati al giovane in un momento così delicato.

