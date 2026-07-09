Perde il controllo dell’auto e finisce contro altri veicoli: muore 61enne

Un uomo di 61 anni è morto l’altra sera in un grave incidente stradale avvenuto sulla tangenziale Sud di Torino, nel territorio di Rivoli. Lo schianto si è verificato intorno alle 19.45 all’altezza dello svincolo di corso Francia, in direzione Milano-Aosta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale addetto alla gestione della viabilità.

Secondo i primi accertamenti, la vittima, residente a Nichelino, era al volante di una Mercedes che avrebbe improvvisamente perso il controllo, andando a coinvolgere un autocarro e un’altra autovettura. L’ipotesi al momento ritenuta più probabile è quella di un malore accusato dal conducente prima dell’impatto. Per il 61enne i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

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Traffico bloccato per ore, illesi gli altri coinvolti

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una famiglia composta da due adulti e un bambino che viaggiava a bordo dell’altra auto. Fortunatamente nessuno di loro ha riportato ferite tali da rendere necessario il trasferimento in ospedale. Illeso anche il conducente del mezzo pesante, che è stato assistito sul posto durante le operazioni di soccorso.

Le conseguenze sulla viabilità sono state pesanti. Per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati, il tratto compreso tra corso Allamano e corso Francia è stato temporaneamente chiuso al traffico. Si sono così formate lunghe code in entrambe le direzioni di marcia, con forti disagi per gli automobilisti. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della polizia stradale, che dovrà ricostruire con precisione la sequenza dei fatti.

Foto d’archivio

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