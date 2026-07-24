Perde il controllo della moto nella notte: cinquantenne lotta tra la vita e la morte

Un motociclista di circa 50 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nella tarda sertata di ieri, giovedì 23 luglio, nella zona di Livorno Ferraris. L’uomo ha perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Vercelli, dove si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Dinamica ancora al vaglio

Secondo le prime informazioni disponibili, il motociclista avrebbe improvvisamente perso il controllo della propria moto mentre percorreva una strada del territorio di Livorno Ferraris. Non è ancora stato chiarito se il mezzo abbia urtato un’automobile oppure un muro: saranno gli accertamenti a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori. Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito molto serie, tanto da rendere necessario il trasporto in codice rosso verso il presidio ospedaliero di Vercelli.

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Ricoverato in Rianimazione

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del servizio di emergenza di Santhià, che ha prestato le prime cure al ferito prima del trasferimento in ospedale. Il cinquantenne è stato affidato ai medici del reparto di Rianimazione, dove resta ricoverato in prognosi riservata.

Le cause dell’incidente sono ora al centro degli accertamenti. Saranno i rilievi e gli elementi raccolti nelle prossime ore a stabilire con esattezza che cosa abbia provocato la perdita di controllo della motocicletta e quale sia stata l’effettiva dinamica dello schianto. Le condizioni del ferito restano particolarmente delicate e l’evoluzione del quadro clinico sarà monitorata costantemente dal personale sanitario.

Foto d’archivio

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