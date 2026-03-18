Persona investita sui binari: passeggeri costretti a camminare per oltre mezz’ora dopo lo stop del treno. Tragedia lungo la linea ferrata, nulla da fare per la vittima.

Persona investita sui binari: passeggeri costretti a camminare per oltre mezz’ora dopo lo stop del treno

Mattinata di tragedia e di disagi per i viaggiatori del treno regionale 12121 partito da Acqui Terme e diretto a Genova. Il convoglio è stato costretto a fermarsi all’altezza della stazione di Granara, nel tratto compreso tra Borzoli e Acquasanta, a causa dell’investimento mortale di una persona sui binari.

L’episodio ha provocato l’immediata interruzione della circolazione ferroviaria nella zona, con pesanti disagi per i passeggeri a bordo. Dopo lo stop del treno, i viaggiatori sono stati fatti scendere e invitati a raggiungere a piedi la stazione di Pegli.

Nulla da fare per la vittima

Il percorso, tutt’altro che semplice, si è svolto lungo un tratto molto stretto della linea ferroviaria e in discesa. Molti passeggeri hanno dovuto camminare per oltre mezz’ora prima di arrivare alla stazione. La situazione è stata ancora più complicata per alcune persone con difficoltà motorie o impossibilitate a proseguire a piedi, che inizialmente sono rimaste lungo i binari in attesa di assistenza.

Intanto i soccorritori hanno preso in cura la persona che era stata travolta: nulla da fare, è rimasta uccisa sul colpo.

Le Ferrovie hanno chiamato i taxi

Per gestire l’emergenza, Rfi ha predisposto un servizio di taxi, dal momento che i bus non potevano raggiungere direttamente la stazione di Granara. Successivamente sono stati attivati anche alcuni autobus sostitutivi, utilizzati dai passeggeri per proseguire il viaggio fino alla stazione di Genova Principe.

Solo nel primo pomeriggio, dopo il nulla osta delle autorità competenti e il completamento degli accertamenti, la circolazione ferroviaria è stata riattivata. I treni hanno ricominciato a transitare lungo la linea a partire dalle 15.30.

Foto d’archivio

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