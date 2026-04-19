Pescatore trovato morto nel torrente: nulla da fare per un 80enne. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un malore o di una caduta.

Pescatore trovato morto nel torrente: nulla da fare per un 80enne

Tragedia l’altro pomeriggio a Biella, dove un uomo è stato trovato senza vita nei pressi del torrente Oremo. La vittima è Angelo Ottoboni, 80 anni, residente a Mongrando.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano si era recato nella zona di via del Sole, a pochi passi da corso Bruno Blotto Baldo, per trascorrere del tempo pescando lungo il corso d’acqua. Per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe però caduto nel torrente, non riuscendo più a risalire a riva. Non si esclude che a provocare la caduta possa essere stato un malore improvviso.

L’allarme di un passante

A dare l’allarme è stato un passante che ha notato il corpo nei pressi dell’acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto al recupero della salma, insieme ai carabinieri e al personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

L’identità dell’uomo è stata successivamente confermata anche dalla figlia, giunta sul luogo della tragedia. Presenti anche gli operatori della Provincia per i rilievi del caso. L’area è stata temporaneamente interdetta al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i primi accertamenti.

Indagini in corso

Angelo Ottoboni era molto conosciuto nella comunità di Mongrando. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente suscitato cordoglio tra quanti lo conoscevano. Sono tuttora in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e le cause del decesso.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook