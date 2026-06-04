Voleva lanciarsi dal ponte di Serravalle: donna trattenuta da alcuni giovani

Una donna di mezza età è stata salvata lunedì 2 giugno sul ponte che collega Vintebbio di Serravalle e Grignasco. A intervenire sono stati alcuni giovani che viaggiavano in auto e che hanno intuito il pericolo, fermandosi per prestare aiuto in un momento di grande tensione.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava camminando lungo la strada in stato confusionale. In pochi istanti si è avvicinata al parapetto del ponte, facendo temere il peggio. La prontezza di chi ha assistito alla scena ha permesso di evitare che un pomeriggio di festa si trasformasse in tragedia.

L’intervento dei giovani

I ragazzi che si trovavano a transitare lungo la strada hanno notato la situazione e non hanno esitato. Hanno accostato l’auto e sono corsi verso la donna, riuscendo a raggiungerla in tempo. Sono stati minuti concitati, vissuti sotto gli occhi di diverse persone che in quel momento stavano passando nella zona.

Il salvataggio non è stato semplice. La donna era fortemente agitata e opponeva resistenza, ma i giovani sono riusciti a bloccarla e a riportarla in sicurezza sulla carreggiata. Un intervento provvidenziale, compiuto con coraggio e lucidità, che ha evitato conseguenze drammatiche.

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L’arrivo dei soccorsi

Subito dopo il salvataggio, i presenti hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari della Croce rossa e i carabinieri della stazione locale. I soccorritori hanno prestato le prime cure alla donna, mentre i militari hanno raccolto gli elementi utili per ricostruire l’accaduto.

La donna è stata quindi affidata al personale sanitario e trasportata in ospedale per gli accertamenti necessari e per ricevere il supporto adeguato. La vicenda si è conclusa con un grande sospiro di sollievo grazie alla prontezza dei passanti e alla tempestività dei soccorsi.

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