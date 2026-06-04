Morto sulla Cossato-Valle Mosso: era appena andato a visitare la moglie in ospedale

Era appena andato a visitare la moglie ricoverata in ospedale Stefano Amella. l’85enne di Valdilana morto una settimana fa lungo la strada provinciale 232 Cossato-Vallemosso, poco prima della galleria della Volpe. L’anziano stava rientrando a casa dal “degli infermi” di Ponderano quando, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo della sua Fiat Panda azzurrina.

Secondo le ricostruzioni, l’auto avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva un camion. L’impatto frontale è stato molto violento, nonostante il mezzo pesante procedesse a velocità non elevata. Dopo lo schianto, la Panda ha terminato la propria corsa contro il guard rail.

Soccorsi immediati, ma non c’è stato nulla da fare

Alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati subito per verificare le condizioni dell’uomo e chiedere aiuto. Sul posto sono arrivati in breve tempo i vigili del fuoco di Cossato, la polizia stradale di Biella e il personale del 118 partito proprio da Cossato. Per Stefano Amella, però, non c’è stato nulla da fare: l’85enne era ormai senza vita.

Presenti anche i carabinieri, intervenuti per gestire la viabilità e consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. La strada è rimasta chiusa per ore, con il traffico dirottato verso il centro di Cossato. Gli accertamenti serviranno ora a chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e il possibile ruolo del malore.

Il dolore della borgata Canova

Stefano Amella viveva con la moglie in località Canova di Mosso, a Valdilana. Una coppia tranquilla, conosciuta in paese per la riservatezza e la semplicità. Come accennato, quel pomeriggio l’uomo era sceso per andare a trovare la moglie in ospedale. Poi, sulla strada del ritorno verso casa, è avvenuta la tragedia che ha lasciato sgomenta la comunità.

Venerdì la polizia locale di Valdilana si è recata nell’abitazione della coppia per accudire il cane, rimasto chiuso in casa dopo l’incidente. L’animale è stato poi affidato alle cure di un vicino che si è messo a disposizione. In borgata Canova resta l’incredulità per una morte improvvisa e dolorosa, con il pensiero rivolto soprattutto alla moglie, ricoverata in ospedale in questi giorni di lutto.

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