Pigiama party finisce con una 14enne in ospedale

Doveva essere una festa tra amiche per celebrare un compleanno, ma si è trasformata in una serata finita al pronto soccorso e con tre denunce per uso di documento falso. È quanto accaduto nel fine settimana in un centro del Verbano, durante un pigiama party organizzato da un gruppo di minorenni in una struttura privata.

Nel corso della festa, una delle ragazze, 14 anni, ha accusato un malore dopo aver bevuto eccessivamente superalcolici. La giovane ha perso l’equilibrio ed è caduta a terra, costringendo gli amici a chiamare un’ambulanza. I sanitari, giunti sul posto, hanno immediatamente richiesto anche l’intervento dei carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento reticente delle amiche presenti.

L’intervento dei carabinieri

I militari dell’Arma, arrivati poco dopo, hanno ricostruito la dinamica della serata: sul posto sono state trovate numerose bottiglie di alcolici ad alta gradazione, acquistate poco prima della festa. Proprio su questo aspetto si è concentrata l’attenzione degli investigatori.

Il documento taroccato

Secondo quanto accertato, una delle ragazze aveva modificato digitalmente la foto del documento d’identità di un’amica, alterandone la data di nascita tramite un’app basata sull’intelligenza artificiale, in modo da farla apparire maggiorenne. Il documento contraffatto è stato poi usato in un market per comprare liberamente le bottiglie di superalcolici.

Il file del documento falsificato, insieme all’originale, è stato rinvenuto sul cellulare di una delle ragazze, che è stato posto sotto sequestro. Dopo una notte di osservazione all’ospedale Castelli di Verbania, la giovane che si è sentita male è stata dimessa senza gravi conseguenze. Le tre adolescenti coinvolte nella falsificazione del documento sono state denunciate al Tribunale per i Minorenni, con l’accusa di uso e contraffazione di documento d’identità.

