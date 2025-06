Pitbull muore in auto sotto il sole: denunciato il proprietario. Una tragedia evitabile: il cane è stato trovato esanime in auto sotto il sole cocente.

Un pitbull è morto per un colpo di calore dopo essere stato lasciato chiuso in auto sotto il sole, a Vercelli. A scoprire l’accaduto è stata la polizia locale, impegnata in un controllo nell’ex area Montefibre. Gli agenti hanno notato un uomo accanto a un cane esanime: sosteneva di tentare di rianimarlo, ma il veterinario ha confermato il decesso per ipertermia.

Il proprietario, un uomo di 40 anni, ha ammesso di aver lasciato il cane nell’auto parcheggiata al sole. È stato denunciato d’ufficio per maltrattamento animale e per detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell’animale, ai sensi degli articoli 544-ter e 727 del Codice Penale.

Presentata denuncia

Anche Lndc Animal Protection ha presentato denuncia. L’associazione chiede che il responsabile venga perseguito con determinazione e che la giustizia invii un segnale forte contro il maltrattamento degli animali.

Perché il caldo in auto è letale per i cani

I cani non sudano come gli esseri umani: regolano la temperatura corporea ansimando e attraverso i polpastrelli. In un’auto chiusa, anche con i finestrini leggermente abbassati, la temperatura può salire rapidamente oltre i 50°C, rendendo fatale anche una breve sosta.

Lndc invita tutti i cittadini a non lasciare mai animali incustoditi in auto, nemmeno per pochi minuti. Se si nota un animale in difficoltà, è fondamentale contattare immediatamente le forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco), come previsto dalla legge.

