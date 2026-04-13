Pranzo da incubo in hotel: sospetta intossicazione alimentare per dieci turisti. Si sono sentiti male nello stesso momento e sono finiti tutti al pronto soccorso.

Pranzo da incubo in hotel: sospetta intossicazione alimentare per dieci turisti

Quello che doveva essere un buon pranzo consumato in hotel durante un giorno di svago si è trasformato in un incubo per dieci turisti che hanno dovuto essere ricoverati in ospedale. E’ accaduto a Bardonecchia nella giornata di ieri, domenica 12 aprile, ed è forte il sospetto che si tratti di intissicazione dovuta a qualche alimento.

Il fatto è avvenuto in località Campo Smith, dove un gruppo di turisti è appunto stato colto da un malore quasi simultaneo al termine del pranzo. In tutto sono dieci le persone coinvolte, con sintomi riconducibili a una possibile tossinfezione alimentare.

Allarme dopo il pranzo

L’allerta è scattata intorno alle 14.30, quando diversi ospiti di una struttura ricettiva hanno iniziato ad accusare disturbi gastrointestinali pressoché nello stesso momento. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e organizzato il trasferimento dei pazienti.

Otto persone sono state accompagnate in ambulanza negli ospedali della zona: cinque sono state ricoverate in ospedale a Rivoli e tre all’ospedale di Susa. Altri due turisti hanno invece raggiunto autonomamente il pronto soccorso. Le condizioni generali non destano preoccupazione.

Indagini aperte

I sintomi riscontrati (tra cui nausea, vomito, dolori addominali e diarrea, in alcuni casi accompagnati da febbre) fanno pensare a un’intossicazione legata agli alimenti consumati.

Sono ora in corso verifiche da parte delle autorità sanitarie per individuare con precisione l’origine del problema. Gli accertamenti riguarderanno sia i cibi serviti sia le modalità di conservazione, con l’obiettivo di chiarire quanto accaduto e prevenire eventuali nuovi episodi.

Foto d’archivio

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