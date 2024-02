Precipita con l’auto da un ponte, 27enne morto sul colpo. Il giovane viaggiava su una vettura intestata a una donna di 50 anni, nulla da fare per lui.

Precipita con l’auto da un ponte, 27enne morto sul colpo

Un automobilista ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, domenica 25 febbraio, in un incidente stradale avvenuto a Lombardore, nel Canavese. La vittima aveva solo 27 anni.

Come riportano i colleghi di Prima il Canavese, l’allarme è scattato poco prima delle 19 grazie alla segnalazione di alcuni passanti: all’arrivo dei soccorritori, per l’uomo incastrato tra le lamiere dell’automobile non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti i carabinieri di Venaria, i vigili del fuoco di Bosconero e della squadra 61 di Torino e il personale medico del 118. Spetta ora ai primi ricostruire l’esatta dinamica del terribile incidente.

L’auto è finita in un torrente

Come accennato, la vettura è andata completamente distrutta e l’uomo alla guida è morto sul colpo. Occorrerà ora anche anche accertare l’ora esatta dell’incidente, che potrebbe essere avvenuto anche alcune ore prima dell’allarme. L’unica certezza, al momento, è che l’auto risulterebbe essere di proprietá di una donna di 50 anni residente a Caluso.

Per il ragazzo, che aveva alcuni precedenti penali, non c’è stato nulla da fare: non è escluso che possa essere stato colto da malore. In strada San Rocco è arrivato anche il sindaco di Lombardore, Rocco Barbetta.