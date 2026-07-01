Precipita nel dirupo con la carrozzina elettrica: morto a 92 anni

Un pensionato di 92 anni è morto la scorsa mattina nel Torinese dopo essere precipitato in un dirupo con la sua carrozzina elettrica. L’uomo, che aveva difficoltà di movimento, stava percorrendo un tratto di strada isolato sulle colline quando ha perso il controllo del mezzo. La vittima si chiamava Quinto Zanella.

La carrozzina si è ribaltata e l’uomo è stato sbalzato, finendo nel vuoto per circa quindici metri. Le conseguenze della caduta sono state fatali. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, per il pensionato non c’era più nulla da fare.

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Il recupero con l’elicottero, il cagnolino rimasto illeso

Per raggiungere il punto dell’incidente e recuperare il corpo è stato necessario l’intervento dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco. In azione anche una squadra specializzata nelle operazioni in zone impervie, chiamata a lavorare in un’area difficile da raggiungere via terra.

Zanella abitava a Torre Pellice e da tempo era solito muoversi con la carrozzina elettrica lungo le colline della zona. Con lui c’era anche il suo cagnolino, legato al seggiolino: l’animale è rimasto illeso ed è stato subito riconsegnato ai parenti dell’uomo.

Foto redazione

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