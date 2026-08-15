Incendio in Valle Strona a Postua, si lotta per salvare gli alpeggi

Si prospetta un Ferragosto molto impegnativo sul fronte dell’incendio nella valle dello Strona, sopra Postua. Oggi, sabato 15 agosto, le fiamme continuano a scendere verso il fondovalle, dividendosi in numerosi “rivoli” che seguono canaloni, boschi e pendii a seconda della conformazione della montagna.

La mattinata è iniziata con l’arrivo di un elicottero, tornato a operare dall’alto a sostegno delle squadre di vigili del fuoco e volontari Aib. Diversi alpeggi rimangono presidiati, mentre il comando avanzato delle operazioni è stato allestito al centro polivalente di Postua.

Il fuoco scende seguendo canaloni e versanti

Il fronte che interessa la valle dello Strona è ormai parecchio articolato. Dopo aver iniziato la discesa nella zona dell’Alpe Bugge, il fuoco ha interessato il versante dell’Alpe Faudel, per poi proseguire in direzione degli alpeggi di Albarei e Selletto. Da quest’ultima zona si è sviluppata un’ulteriore direttrice verso l’Alpe Cravoso.

La conformazione della montagna fa sì che le fiamme non avanzino lungo un’unica linea, ma si dividano in numerosi fronti più piccoli. Questo rende particolarmente complesso il lavoro delle squadre, costrette a controllare contemporaneamente diverse direttrici e a individuare di volta in volta i punti nei quali concentrare uomini e mezzi. Qui sotto, un video postato da Alex Caliendo.

Situazione difficile all’Alpe Farina

Tra le zone che continuano a destare maggiore preoccupazione c’è l’Alpe Farina, già minacciata nelle ultime ore dall’avanzata dell’incendio. Più incoraggiante appare invece, almeno per il momento, la situazione verso il Rio Cicognana, dove il rischio di un’estensione delle fiamme sembra essersi ridotto.

Resta invece da verificare che cosa sia accaduto all’Alpe Faudel. L’area è al momento impraticabile via terra e non è quindi ancora possibile effettuare un sopralluogo per accertare eventuali danni. Altri alpeggi possono invece essere raggiunti e vengono direttamente sorvegliati da vigili del fuoco e volontari impegnati nelle operazioni.

Il comando avanzato al centro polivalente

Il punto di riferimento per la gestione dell’emergenza sul territorio di Postua è il centro polivalente, dove è stato organizzato il comando avanzato. Da qui vengono coordinate le operazioni e la distribuzione degli uomini e dei mezzi sui numerosi fronti aperti lungo la vallata.

La situazione resta in continua evoluzione. La discesa delle fiamme verso quote inferiori impone infatti di mantenere alta l’attenzione soprattutto in prossimità degli alpeggi e delle possibili linee di contenimento. L’arrivo dell’elicottero questa mattina permette di affiancare nuovamente l’attacco dall’alto al difficile lavoro svolto sul terreno.

Resta vietato il transito, anche pedonale, lungo la strada sterrata che dalla frazione Roncole risale la valle costeggiando il torrente Strona. Il provvedimento serve sia a garantire la sicurezza delle persone sia, soprattutto, a lasciare completamente libero il percorso utilizzato dai mezzi dei vigili del fuoco e dell’Aib per raggiungere i diversi settori dell’incendio.

Spaghetti per i soccorritori nella baita salvata dal fuoco

Come già accaduto a Coggiola, anche a Postua l’emergenza sta facendo emergere numerosi gesti spontanei di solidarietà verso chi combatte da giorni contro le fiamme. Una delle storie più significative arriva proprio da una baita che gli operatori sono riusciti a salvare dall’incendio.

Per tre giorni quella struttura si è trasformata anche in una piccola mensa: sono stati preparati piatti di spaghetti per vigili del fuoco e operatori impegnati nella zona. Un modo semplice e concreto per ringraziare chi trascorre turni interminabili tra fumo, caldo e terreni difficili.

Un bancale d’acqua per chi combatte l’incendio

Un altro aiuto è arrivato dalla ditta Valverde, che ha messo gratuitamente a disposizione un bancale di acqua minerale naturale destinato agli uomini impegnati nell’emergenza. La fornitura è stata trasportata fino al comando grazie al Comune di Quarona.

Piccoli e grandi gesti che accompagnano una battaglia ancora lontana dall’essere conclusa. Questa mattina l’elicottero è tornato in volo e gli operatori sono nuovamente distribuiti lungo la valle: il fuoco continua a scendere verso lo Strona seguendo molteplici direttrici, mentre uomini e mezzi cercano di fermarlo prima che possa conquistare altre porzioni del fondovalle.

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