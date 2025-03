Precipita in un dirupo durante il giro in bici: ricoverato con codice rosso. Grave infortunio per un pensionato, adesso è all’ospedale di Novara.

Precipita in un dirupo durante il giro in bici: ricoverato con codice rosso

Emergenza nella mattinata di ieri, domenica 2 marzo, a Oggebbio, piccolo centro del Verbano sul Lago Maggiore. Un uomo sulla settantina è caduto in un dirupo durante un giro in bicicletta. Lo riportano i colleghi del Corriere di Novara.

Al momento non si hanno dettagli sulla dinamica dell’incidente: si sa solo che l’uomo era uscito con la bicicletta per un giro domenicale nel territorio intorno al centro urbano, quando è precipitato in un dirupo per cause ancora da stabilire. È stato trasferito in ospedale, al pronto soccorso del “Maggiore” di Novara, dove è stato ricoverato con codice rosso.

Foto d’archivio

