Precipita per 300 metri, alpinista muore sotto gli occhi dell’amico. Tragedia al Gran Paradiso, la vittima aveva 57 anni.

Dramma al Gran Paradiso, dove nella mattinata di ieri, lunedì 17 giugno, un alpinista 57enne ha perso la vita dopo un volo pauroso sul Gran Paradiso. La vittima si chiamava Roberto Dissegna e viveva in provincia di Vicenza.

Come riportano i colleghi di Aosta Sera, il suo corpo senza vita è stato recuperato in elicottero dal Soccorso alpino valdostano. Le operazioni formali di riconoscimento, così come gli accertamenti sull’accaduto, hanno impegnato la stazione di Entrèves del Soccorso Alpino della Guardia di finanza.

La tragedia in quota

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo era partito con un compagno dopo il pernottamento al rifugio Chabod, alla volta della vetta lungo la via Nord della montagna, a quota 4.061 metri. I due, ad un certo punto, si sono trovati ad affrontare un salto di rocce presente nell’anticima della montagna. Tra le scelte possibili, quella dei due amici è stata di procedere ad una calata in corda doppia.

Dissegna stava scendendo, mentre l’amico si preparava. Quanto sia esattamente accaduto deve ancora essere messo a fuoco, ma l’alpinista è precipitato per circa 300 metri, perdendo la vita sul colpo.

A dare l’allarme è stata una cordata di alpinisti, che si trovava in zona ed ha assistito all’incidente. Profondamente provato ed ancora sotto choc per quanto successo, il compagno è stato sentito in giornata dai finanzieri, dopo che era stato evacuato dal luogo dell’incidente.

