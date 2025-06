Precipita dal terzo piano mentre cerca di calare una stufa. Assurdo incidente domestico sotto gli occhi della moglie: la vittima aveva 69 anni.

Precipita dal terzo piano mentre cerca di calare una stufa

Dramma nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 20 giugno, a Ornavasso, centro del Verbano poco distanta da Gravellona Toce. Un uomo di 69 anni ha perso la vita precipitando dal terzo piano della sua abitazione in vicolo del Torchio.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava cercando di calare dal ballatoio una stufa che era utilizzata in un locale dell’abitazione. L’aveva imbragata con una corda e la stava facendo scendere trattenendola a mano. Improvvisamente però la stufa gli è scivolata: e nella concitazione del momento, cercando disperatamente di trattenerla, è finito pure lui trascinato di sotto. Ha fatto un volo di una decina di metri, schiantandosi con il capo al suolo. L’uomo è morto sul colpo sotto gli occhi dela moglie, che era di sotto per aiutare la discesa della stufa.

LEGGI ANCHE: Caduto dal terzo piano per prendere un giocattolo: morto bimbo di due anni

Nulla da fare per la vittima

Subito è stato lanciato l’allarme. E poco dopo sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 69enne non c’era ormai più nulla da fare. Inutile ogni tentativo di rianimazione. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica di questo incidente domestico che ha condotto all’assurda morte di un pensionato.

La comunità di Ornavasso è sotto choc per l’accaduto: la notizia si è diffusa velocemente in paese e molti conoscenti hanno espresso sentimenti tra l’incredulità e il cordoglio.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook