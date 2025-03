Caduto dal terzo piano per prendere un giocattolo: morto bimbo di due anni. Il piccolo era stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale pediatrico.

Caduto dal terzo piano per prendere un giocattolo: morto bimbo di due anni

Purtroppo non c’è l’ha fatta, Jibril, il bimbo di due anni che lunedì pomeriggio è precipitato dal terzo piano di un alloggio nel quartiere Cristo ad Alessandria. Il piccolo è deceduto mentre era ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale infantile “Cesare Arrigo” di Alessandria. Lo rportano i colleghi di Prima Alessandria.

Il bimbo era stato sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurre un ematoma cerebrale ed era in coma farmacologico indotto in gravissime condizioni. Ma purtroppo il suo corpicino non ce l’ha fatta a superare la crisi e riprendersi.

La tragedia per prendere un giocattolo

Seondo quanto risulta al momento dalle indagini, lunedì pomeriggio il bambino si era arrampicato sullo schienale di un divano, per vedere dalla finestra, dove fosse caduta una motocicletta con la quale stava giocando. Da lì a poco, la tragica caduta sull’asfalto del cortile.

Il quel momento purtroppo la madre, presente in casa, era intenta ad allattare il fratellino, e quindi non si è accorta della situazione rischiosa in cui si stava cacciando l’altro figlio.

