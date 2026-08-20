Precipitano per cento metri: due alpinisti salvati da una cengia

Due alpinisti inglesi sono precipitati nella mattinata di ieri, mercoledì 19 agosto, sul pizzo Andolla, in alta valle Antrona, mentre affrontavano la cresta Portjengrat. L’incidente è avvenuto a circa 3500 metri di quota, quando mancavano un centinaio di metri alla vetta. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Maggiore di Novara.

I due procedevano legati quando sono scivolati, compiendo una caduta di quasi cento metri. A evitare conseguenze ancora più gravi è stata una cengia, una sporgenza della parete sulla quale si sono fermati. L’itinerario percorso è particolarmente impegnativo e si sviluppa in un ambiente di alta montagna.

L’allarme lanciato da una guida svizzera

La richiesta di soccorso è partita intorno alle 9 da una guida alpina svizzera presente nella zona. In un primo momento la caduta era apparsa fatale. Poco dopo, però, la stessa guida ha visto i due alpinisti muoversi e riuscire anche a rimettersi in piedi.

È quindi decollato l’elicottero del 118, che nel fondovalle ha imbarcato un tecnico della delegazione Valdossola del Soccorso alpino civile, stazione di Villadossola. Il volontario ha affiancato l’equipe dell’elisoccorso durante il delicato intervento in quota.

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Il recupero e il trasferimento a Novara

Raggiunta la parete, i soccorritori sono stati calati con il verricello fino al punto dove si trovavano i due feriti. Gli alpinisti sono stati stabilizzati direttamente sulla montagna prima di essere recuperati a bordo dell’elicottero.

I traumi riportati nella lunga caduta hanno reso necessario il trasferimento di entrambi all’ospedale Maggiore di Novara. Sono stati ricoverati in codice rosso per ricevere le cure e gli accertamenti necessari.

Foto d’archivio

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