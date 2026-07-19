Monte Rosa, quattro alpinisti salvati dopo ore di paura sulla Punta Giordani

Quattro alpinisti sono stati recuperati nel pomeriggio di ieri, sabato 18 luglio, nella zona del Monte Rosa, nel territorio comunale di Alagna Valsesia, dopo essere rimasti bloccati durante la discesa dalla Punta Giordani. L’intervento è stato portato a termine dal Servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte con il supporto del Soccorso alpino e speleologico piemontese e del Soccorso alpino della Guardia di Finanza.

L’allarme dopo l’errore di percorso

L’allarme è scattato intorno alle 15.15, quando due cordate hanno chiesto aiuto dopo aver imboccato un itinerario sbagliato durante la discesa dalla Punta Giordani. I quattro alpinisti erano saliti lungo la Cresta del Soldato, ma nella fase di rientro hanno perso il percorso corretto.

Nel tentativo di raggiungere comunque il fondovalle hanno proseguito la marcia, finendo però in un tratto particolarmente esposto. Impossibilitati a muoversi in sicurezza e consapevoli del rischio, hanno quindi contattato i soccorsi chiedendo un intervento urgente.

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Operazioni rese difficili dal forte vento

Sul posto è stato inviato l’elisoccorso del Servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte. Le condizioni meteorologiche in quota, caratterizzate da forti raffiche di vento, hanno però reso particolarmente complesse le operazioni di recupero.

Per questo è stato necessario il supporto dei tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese della valle e del Soccorso alpino della Guardia di Finanza. Il lavoro coordinato delle squadre ha consentito di individuare rapidamente i quattro escursionisti e predisporre il recupero nelle condizioni di massima sicurezza.

Recuperati con il verricello e riportati a valle

Intorno alle 17 le operazioni si sono concluse con successo. I quattro alpinisti sono stati recuperati mediante verricello e trasportati a valle, ponendo fine a una situazione che avrebbe potuto aggravarsi a causa dell’esposizione del versante e delle difficili condizioni ambientali.

Una donna è stata visitata dal medico presente nell’équipe sanitaria dell’elisoccorso per i postumi di una crisi di panico accusata durante la discesa. Fortunatamente nessuno dei quattro ha riportato conseguenze fisiche gravi.

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