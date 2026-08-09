Principio d’incendio in appartamento, famiglia salvata prima che le fiamme si propagassero

Momenti di forte apprensione l’altro pomeriggio a Trecate, dove un principio d’incendio è scoppiato in un appartamento di una palazzina in via Novara. Nell’alloggio si trovavano padre, madre e il loro bambino. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno evitato il propagarsi delle fiamme.

L’allarme è scattato intorno alle 18, quando dall’abitazione ha iniziato a fuoriuscire del fumo. Gli agenti della polizia locale hanno raggiunto rapidamente l’edificio, accompagnando la famiglia all’esterno e mettendola al sicuro prima dell’arrivo delle squadre antincendio.

Intervento rapido e incendio domato

Due mezzi dei vigili del fuoco hanno raggiunto la palazzina e sono entrati in azione per individuare l’origine del principio d’incendio. Dopo aver raggiunto il secondo piano, hanno spento il rogo in tempi brevi.

L’intervento coordinato con la polizia locale ha impedito che le fiamme si estendessero agli altri appartamenti dello stabile, evitando danni ben più gravi e mettendo in sicurezza l’intera area.

Accertamenti sanitari per la famiglia

L’incendio non ha provocato feriti né persone intossicate e anche l’abitazione ha riportato danni contenuti. La situazione è tornata sotto controllo in pochi minuti grazie alla tempestività dei soccorsi. Per precauzione, i due genitori e il figlio sono stati comunque accompagnati all’ospedale Maggiore di Novara in codice verde, dove hanno effettuato gli accertamenti sanitari previsti dopo l’esposizione al fumo.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook