Hashish ai minorenni tra Cureggio e Borgomanero, arrestato il pusher

Un uomo di 47 anni residente a Cureggio è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Borgomanero al termine di un’indagine sullo spaccio di hashish tra diversi centri del Borgomanerese. Il provvedimento, disposto dal Gip di Novara, prevede per l’uomo gli arresti domiciliari.

Gli accertamenti erano partiti nei primi mesi dell’anno, dopo che il 47enne era stato controllato in due occasioni e trovato con alcune dosi di stupefacente. Da quegli episodi i militari hanno approfondito i suoi movimenti, ricostruendo progressivamente modalità e dimensioni dell’attività.

Le consegne organizzate con i messaggi

Secondo quanto emerso dalle indagini, il 47enne aveva creato una rete di clienti che comprendeva soprattutto ragazzi minorenni. Gli appuntamenti venivano fissati attraverso brevi messaggi e lo scambio avveniva rapidamente in strada, spesso senza che l’uomo scendesse dalla propria automobile.

Gli spostamenti interessavano un’area piuttosto ampia delle colline novaresi. Oltre a Cureggio e Borgomanero, le cessioni di hashish sono state documentate anche a Boca, Maggiora e Briga Novarese. Pedinamenti e servizi di osservazione hanno permesso ai carabinieri di ricostruire il sistema.

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Hashish e 3mila euro sequestrati

Nel corso delle perquisizioni sono stati recuperati diversi quantitativi di hashish insieme a bilancini, cellophane e coltelli utilizzati per preparare le dosi. I carabinieri hanno inoltre sequestrato circa 3mila euro in contanti, somma considerata collegata alla vendita dello stupefacente.

Gli elementi raccolti durante l’inchiesta sono quindi confluiti nella richiesta della misura cautelare. Il Gip di Novara ha disposto gli arresti domiciliari per il 47enne, interrompendo un’attività di spaccio diffusa in diversi comuni e caratterizzata dalla presenza di numerosi giovanissimi tra gli acquirenti.

Foto d’archivio

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