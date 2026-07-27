Valdilana: degenera una lite tra vicini, un uomo finisce in ospedale

Un uomo è rimasto ferito nella giornata di sabato 25 luglio al termine di una violenta lite tra vicini avvenuta a Mosso, nel comune di Valdilana. L’allarme è scattato dopo una telefonata al 112, nella quale uno dei due contendenti ha riferito di aver colpito il vicino di casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Valdilana, il nucleo operativo e radiomobile di Cossato e il personale del 118. Il ferito è stato trasportato in ospedale, mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’episodio.

Dalle tensioni all’aggressione

Quando i militari sono arrivati sul posto, della persona ferita non c’era inizialmente traccia. Alcuni passanti hanno però segnalato la presenza di un uomo con lesioni in piazza, consentendo ai carabinieri di rintracciarlo e ricostruire i primi contorni della vicenda.

Dagli accertamenti è emerso che la lite è scoppiata al culmine di contrasti tra vicini che si protraevano da tempo. Ad avere la peggio è stato un uomo del 1959, che ha riportato alcune ferite ed è stato accompagnato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Le sue condizioni non risultano gravi ed è in attesa della prognosi.

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Indagini per chiarire i fatti

L’altro protagonista dell’episodio è un uomo del 1961 residente a Mosso, lo stesso che aveva contattato il numero unico di emergenza per segnalare di aver ferito il vicino. La sua telefonata ha consentito ai soccorritori e alle forze dell’ordine di intervenire rapidamente.

I carabinieri stanno ora approfondendo ogni aspetto della vicenda per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare con quale oggetto il ferito sia stato colpito. Al termine degli accertamenti saranno valutate le eventuali responsabilità penali e i reati che potranno essere contestati ai soggetti coinvolti.

Foto d’archivio

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