Questa mattina l’addio al giovane calciatore morto a 24 anni. A Crova il funerale di Daniele Pairotto. In questo fine settimana fermi per lutto i campionati amatoriali del Vercellese.

Questa mattina l’addio al giovane calciatore morto a 24 anni

La comunità di Crova si stringe oggi, sabato 7 marzo, per l’ultimo saluto a Daniele Pairotto, il giovane di 23 anni morto domenica 1 marzo all’ospedale di Novara, dove era stato trasportato in condizioni gravissime dopo un arresto cardiaco che lo aveva colpito il giorno prima.

Il malore si era verificato nel pomeriggio di sabato, durante l’intervallo della partita di calcio tra Crova e Livorno Ferraris, incontro valido per il campionato Csi. Nonostante i soccorsi e il ricovero in ospedale, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Proclamato giorno di lutto cittadino

I funerali vengono celebrati questa mattina alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Crova. Per l’occasione, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.

Ieri sera, venerdì, alle 18, è stato recitato il rosario. E al termine la comunità si è ritrovata per una fiaccolata organizzata dagli amici del giovane: partendo dalla chiesa, il corteo ha raggiunto il campo sportivo per un momento di ricordo. In questo fine settimana il calcio amatoriale della zona si ferma in segno di rispetto: non era mai accaduto.

La passione per il calcio

Pairotto lavorava come impiegato contabile in una ditta del Vercellese. Lascia i genitori e il fratello Riccardo, di due anni più grande, con il quale condivideva anche la passione per il calcio e la maglia dell’Asc Crova.

Allegro e benvoluto da tutti, Daniele era cresciuto sui campi da calcio, sport che rappresentava una passione di famiglia e che lo aveva fatto conoscere e apprezzare da tanti. Un dolore profondo per il paese, come sottolinea sui social anche la sindaca Daniela Trentarossi: «La prematura scomparsa di Daniele colpisce profondamente tutta la nostra comunità lasciandoci senza parole. L’amministrazione comunale si stringe con affetto e rispetto alla sua famiglia, ai suoi amici e dell’Asc Crova, così duramente colpiti. Il nostro paese si raccoglie intorno a tutti loro con silenzio e discrezione: in momenti come questi possiamo solo restare uniti sostenendoci a vicenda. La perdita di Daniele è un peso che porteremo per sempre, ma la sua memoria e il suo spirito resteranno con noi».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook