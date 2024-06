Ricoverato dopo un malore, tabaccaio muore a soli 54 anni. Lascia la moglie e due figli, il decesso è avvenuto al “Maggiore” di Novara.

Ricoverato dopo un malore, tabaccaio muore a soli 54 anni

Era stato colpito da un malore improvviso qualche settimana fa: ricoverato all’ospedale “Maggiore” di Novara, alla fine la situazione è peggiorata via via, sino all’epilogo peggiore. La città di Vercelli in lutto per Andrea Guidolin, notissimo tabaccaio che aveva il proprio negozio in viale Rimembranza.

L’uomo lascia la moglie Concetta, i due figli Alessandro e Marta, il papà, la mamma, il fratello Fabio e altri parenti.

LEGGI ANCHE: Malore improvviso in una ditta: muore a 54 anni

Tanti ricordi sui social

Tantissimi i ricordi postati in queste ore sui social. Come quella del primario di radiologia Alessandro Stecco: «Ciao Andrea Guidolin, riposa in pace, mancherai a tantissime persone. Un forte abbraccio e condoglianze ai suoi familari e amici».

«Ciao Andrea – scrive un amico – alla fine hai deposto le armi con cui hai lottato fino alla fine, quando ti ho visto mercoledì hai aperto gli occhi ma non mi vedevi, ora riposa finalmente in pace». «Non potrò mai dimenticare il tuo sorriso il tuo modo di accogliermi tutte le volte che ci vedevamo».

Un commerciante stimato

Andrea era una persona che si dava da fare. Aveva cominciato alle dipendenze di un altro negozio, poi aveva aperto la sua attività. Era partecipe agli eventi cittadini, punto di riferimento per tanti clienti.

Il rosario verrà recitato domani lunedì 3 giugno, alle 18, nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Il funerale è invece oprevisto per martedì mattina alle 10.30, nel duomo di Vercelli.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook