Malore improvviso in una ditta: muore a 54 anni

Erano circa le 14 di ieri, sabato 17 febbraio 2024, quando un uomo di 54 anni non si è sentito bene mentre si trovava in una ditta di via Fratelli Cervi di Ossona, centro tra Novara e Milano. Più precisamente, la ditta è in frazione Asmonte.

Come riportano i colleghi di Prima Milano, sul posto, con la massima urgenza, sono giunte due automediche e un’ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio. Arrivati per i rilievi anche gli agenti del Comando unico di polizia locale di Santo Stefano Ticino-Ossona.

Inutili le manovre per fare riprendere l’uomo

Purtroppo le manovre salvavita dei soccorritori non sono bastati, e per l’uomo non c’è stato altro da fare che constatarne l’avvenuto decesso. Si vedrà se il magistrato deciderà di ordinare l’autopsia per chiarire le cause dell’improvviso decesso.

