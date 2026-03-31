Rientra a casa e trova la compagna 27enne senza vita. La donna era madre di due bimbi di 5 e 7 anni. Un decesso probabilmente dovuto a una crisi cardiaca.

Rientra a casa e trova la compagna 27enne senza vita

Dramma l’altro giorno a Torino, dove una giovane donna è stata rinvenuta senza vita all’interno di un appartamento. La vittima, di origine nigeriana, aveva 27 anni ed era madre di due bambini di 5 e 7 anni.

A far scattare l’allarme è stato il compagno. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava lontano da casa da alcuni giorni e avrebbe iniziato a preoccuparsi dopo una telefonata: a rispondere era stato uno dei figli, spiegando che la madre stava dormendo da tempo. Una volta rientrato nell’abitazione, l’uomo si è trovato di fronte alla tragedia e ha immediatamente contattato i soccorsi.

Un decesso dovuto a un malore

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la giovane non c’era ormai più nulla da fare. Presenti anche gli agenti di polizia, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’accaduto e stabilire con precisione quando sia avvenuto il decesso.

Dalle prime informazioni, non risultano segni di violenza: la morte potrebbe quindi essere dovuta a cause naturali, ma saranno gli esami medico-legali a fornire risposte definitive. Nel frattempo, per i due figli della donna è stato attivato un supporto psicologico, al fine di assisterli in un momento così delicato.

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