Entrata dura durante la gara di calcio: studente per vendetta accoltella il compagno. Indagini in corso dopo una rissa tra un 16enne e un 18enne all’uscita di scuola.

Venerdì pomeriggio, intorno alle 14, fuori dalla sede della scuola professionale Arti e Mestieri in corso Benedetto Brin 26, nel quartiere torinese di Borgo Vittoria, è scoppiata una violenta lite tra due studenti. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata a seguito di una entrata troppo energica durante una partita di calcio giocata durante l’intervallo scolastico.

A farne le spese è stato un ragazzo di 18 anni, di origine senegalese, che è stato accoltellato ed è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco in codice verde, quindi non in pericolo di vita.

Rintracciato il giovane accoltellatore

La polizia ha poi rintracciato il presunto aggressore: un ragazzo di 16 anni, di origine egiziana, anche lui ferito – seppur lievemente – alla schiena. Il giovane si era recato autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale Molinette, senza però riuscire a fornire spiegazioni chiare ai medici sull’accaduto.

Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche della rissa e verificare eventuali responsabilità penali. Al momento, non risultano altri coinvolti.

