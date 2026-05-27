Rubano per fame e aggrediscono la direttrice, paura al supermercato

Due giovani di 20 e 23 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Chivasso dopo una rapina impropria avvenuta al Carrefour express di via Torino. I fatti si sono verificati nel centrale punto vendita cittadino, dove i due, senza fissa dimora, hanno tentato di uscire con alcuni generi alimentari nascosti sotto i giubbotti.

La direttrice del supermercato si è accorta del furto e ha cercato di bloccarli all’uscita. A quel punto i due l’hanno spintonata e colpita per guadagnarsi la fuga. L’allarme ha fatto intervenire rapidamente i carabinieri della compagnia cittadina.

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L’intervento dei soccorsi

I militari hanno rintracciato i due giovani pochi minuti dopo l’aggressione, recuperando anche la merce sottratta, dal valore economico limitato. I due hanno agito spinti letteralmente dalla fame: senza soldi e senza cibo, hanno tentato di portarsi via qualcosa da mettere sotto i denti. La responsabile del negozio è stata invece affidata alle cure del personale sanitario del 118.

La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso. Dopo gli accertamenti medici è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni. Per i due fermati è scattato l’arresto con l’accusa di rapina impropria.

Foto d’archivio

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