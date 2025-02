Ruba tonno perché ha fame, i carabinieri pagano al posto suo. Questa volta un furtarello al supermercato si è concluso con un gesto di umanità.

I carabinieri pagano il tonno a un’anziana che l’aveva rubato dai banchi di un supermercato a Biella. L’altro giorno è stata sorpresa a nascondere della merce e a portala via senza pagarla al supermercato Eurospin di via Rosselli. Il personale dell’esercizio commerciale, ancora non al corrente dell’entità della merce sottratta, ha segnalato l’accaduto al 112, spiegando che la pensionata si era allontanata a piedi. Lo ruporta La Provincia di Biella.

Dal vicino comando provinciale dell’Arma, situato a poche decine di metri, è uscita una pattuglia di carabinieri, che ha impiegato pochi secondi a rintracciare e intercettare la signora.

“Non avevo abbastanza soldi”

L’anziana ha quindi spiegato l’accaduto ai militari, ammettendo di non aver pagato del tonno. Aveva acquistato regolarmente alcuni prodotti, ma non aveva pagato il tonno perché non aveva abbastanza denaro e non avrebbe potuto permetterselo. La donna ha infatti ammesso di trovarsi in difficoltà economica e di faticare a tirare avanti.

Dopo aver ascoltato la sua storia, i carabinieri si sono recati al supermercato e l’appuntato ha provveduto a pagare di tasca propria il tonno sottratto dalla pensionata. Un gesto di generosità che ha commosso l’anziana.

