Sabotaggio a Biella: danneggiati macchinari del cantiere in via Italia. A una finitrice è stata distrutta la scheda madre. Aperta un’indagine.

Sabotaggio a Biella: danneggiati macchinari del cantiere in via Italia

Un grave episodio di vandalismo ha colpito il cantiere impegnato nei lavori di riqualificazione di via Italia a Biella. Ignoti hanno preso di mira alcuni mezzi dell’impresa incaricata dei lavori, causando danni che potrebbero incidere anche sui tempi di conclusione dell’intervento. Lo riporta La Provincia di Biella.

La scoperta è avvenuta nella mattinata di oggi, lunedì 16 marzo, quando i responsabili dell’azienda sono tornati al lavoro dopo la pausa domenicale. Al loro arrivo hanno trovato alcuni macchinari parcheggiati nell’area di viale Matteotti pesantemente danneggiati. Un episodio che ha immediatamente fatto scattare l’allarme e portato alla segnalazione alle autorità.

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Danni pesanti

Tra i mezzi colpiti, il danno più serio ha riguardato una finitrice, una macchina fondamentale nei cantieri stradali utilizzata per la stesura dei materiali. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, sarebbe stata distrutta la scheda madre che ne controlla il funzionamento, rendendo il mezzo inutilizzabile.

Un particolare che ha spinto gli investigatori a escludere, almeno in prima battuta, l’ipotesi di un semplice gesto vandalico compiuto da ragazzi. Il tipo di danneggiamento lascia infatti pensare a un’azione mirata, portata avanti da qualcuno che conosce il funzionamento delle attrezzature e che avrebbe agito con l’intento di provocare danni rilevanti all’impresa e rallentare l’andamento del cantiere.

Presentata la denuncia

L’azienda colpita ha presentato denuncia contro ignoti per danneggiamento. Sull’accaduto stanno ora lavorando gli agenti della polizia locale di Biella, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto successo e individuare i responsabili del sabotaggio. Tra le verifiche in corso anche l’eventuale presenza di telecamere di sorveglianza nella zona che possano aver ripreso movimenti sospetti nelle ore precedenti alla scoperta dei danni.

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