Un sacchetto di pane in regalo: così una barista ha ringraziato i clienti al suo funerale. Il toccante gesto di Nonna Rita ha commosso tutta la comunità.

Un sacchetto di pane in regalo: così una barista ha ringraziato i clienti al suo funerale

Un sacchetto con una pagnotta di pane consegnato all’uscita della chiesa, come ultimo “grazie” ai clienti di una vita. È stato questo il gesto più toccante e simbolico con cui Castiglione Torinese, centro vicino a Settimo, ha salutato Margherita Garavelli, per tutti “Nonna Rita”, scomparsa all’età di 95 anni. Lo riportano i colleghi di Prima Settimo.

Nei giorni scorsi la comunità si è riunita per l’ultimo saluto a una figura che per decenni ha rappresentato molto più di una semplice commerciante. Storica anima del “Baruccio del Tramway” di via Torino, Nonna Rita era diventata negli anni un punto fermo per intere generazioni.

Il ricordo del sindaco

A ricordarla, tra gli altri, anche il sindaco Loris Lovera, che ha sottolineato il valore umano della donna e del suo locale: un luogo che «non è mai stato solo un bar, ma un piccolo mondo fatto di gesti semplici e autentici». In tanti, infatti, conservano un ricordo legato alla sua gentilezza: «È difficile pensare che ci sia stato un bambino di Castiglione che non abbia ricevuto da lei uno stick o un gelato, sempre accompagnato da un sorriso».

Più che una gestrice, Nonna Rita era una presenza familiare, capace di creare relazioni profonde e durature. La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro della comunità, suscitando un’ondata di affetto anche sui social, dove in molti hanno voluto lasciare un pensiero. «Aveva sempre una buona parola per tutti», scrive un cittadino. «Ci sono persone uniche, e lei era una di queste», gli fa eco un altro.

Un gesto che resta nel cuore della comunità

Oggi l’attività prosegue grazie alla famiglia, che continua a portare avanti quello stesso spirito fatto di accoglienza e semplicità. E proprio l’affetto ricevuto in questi giorni ha profondamente colpito i familiari, che hanno voluto ringraziare tutti. Ma è stato il gesto pensato da lei stessa a rendere davvero indelebile questo addio. In una lettera letta durante la cerimonia, Nonna Rita aveva lasciato un desiderio preciso: «Quando non ci sarò più, date un sacchettino di pane a ciascuno di loro per ringraziarli».

Così è stato. Quelle pagnotte, preparate nel panificio accanto al suo bar e per anni utilizzate da lei per i panini dei clienti, sono diventate il simbolo di un legame costruito nel tempo. Un gesto semplice, autentico, che racchiude tutta la sua vita.

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