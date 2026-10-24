Uomo accoltellato dalla compagna durante una lite in casa: è gravissimo

Un uomo è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Biella dopo essere stato colpito con un’arma da taglio nel pomeriggio di ieri, venerdì 23 ottobre, a Salussola. L’aggressione sarebbe avvenuta durante una lite con la compagna, una donna brasiliana di 37 anni, all’interno dell’abitazione nella quale la coppia viveva con due figli.

L’appartamento è stato ricavato nei locali dell’ex trattoria Borgonuovo, da tempo chiusa, lungo la strada provinciale. Il colpo avrebbe provocato una profonda ferita nella zona addominale, rendendo necessario il trasporto immediato in codice rosso all’ospedale. L’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e la prognosi rimane riservata. Lo riporta La Provincia di Biella.

Da chiarire cosa sia accaduto prima del colpo

Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire cosa abbia provocato la discussione e soprattutto i momenti immediatamente precedenti all’accoltellamento. Al momento non è ancora chiaro in quale contesto la donna abbia impugnato la lama e quali siano state le rispettive condotte durante la lite.

In passato nella coppia ci sarebbero già stati alcuni momenti di tensione, tanto da richiedere in almeno un’occasione l’intervento dei carabinieri, ma senza arrivare a denunce. Gli investigatori stanno quindi approfondendo anche i precedenti rapporti familiari, evitando per ora di formulare conclusioni sulle responsabilità nell’episodio di venerdì.

Il ferito sarebbe uscito in strada

Un elemento importante potrebbe arrivare da quanto accaduto subito dopo. Secondo la prima ricostruzione, l’uomo, nonostante la grave ferita, sarebbe riuscito a uscire dall’abitazione e avrebbe incontrato una persona di passaggio. Sarebbe stato proprio quest’ultimo a rendersi conto della situazione e ad attivare i soccorsi e le forze dell’ordine.

I carabinieri hanno chiesto anche di poter esaminare le immagini delle telecamere comunali presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso almeno una parte dei movimenti successivi all’aggressione. Sul posto sono proseguiti fino alla serata anche i rilievi tecnici per raccogliere tracce ed elementi utili a ricostruire la dinamica.

I due bambini affidati ai servizi sociali

La vicenda ha coinvolto inevitabilmente anche i due figli della coppia. Durante gli accertamenti, il pulmino scolastico avrebbe riportato a casa uno dei bambini, senza però poterlo lasciare nell’abitazione mentre erano ancora in corso le operazioni delle forze dell’ordine.

Entrambi i minori sono stati quindi presi temporaneamente in carico dai servizi sociali. Resta da verificare la presenza di familiari disponibili ad accoglierli, mentre proseguono parallelamente gli accertamenti sulla posizione della donna e sulle circostanze che hanno portato al grave ferimento del compagno.

L’uomo resta in prognosi riservata

Le condizioni del ferito continuano a destare forte preoccupazione. Dopo l’arrivo in ospedale in codice rosso, è stato sottoposto immediatamente a un intervento chirurgico, ma i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

Nel frattempo la 37enne dovrà essere sentita dagli investigatori e dall’autorità giudiziaria. Solo gli ulteriori accertamenti potranno chiarire con precisione responsabilità e motivazioni, mentre l’uomo resta ricoverato in condizioni molto gravi.

Foto d’archivio

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