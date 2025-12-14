Sbaglia manovra: 84enne sfonda la parete del parcheggio. Una curiosità che arriva da Milano: al momento di uscire dal garage, l’uomo ha sfondato il muretto vetrato.

Sbaglia manovra: 84enne sfonda la parete del parcheggio

Ancora pochi centimetri e l’auto di un 84enne sarebbe potuta volare giù da un parcheggio dopo aver sfondato una parete. Si è sfiorata la tragedia l’altra mattina in un’autorimessa-garage a Milano in via Giacomo Zanella 49. Un anziano di 84 anni, a causa probabilmente di una manovra sbagliata, al momento di uscire dal garage, ha sfondato il muretto vetrato al primo piano rimanendo in bilico per alcuni minuti ad un’altezza di circa otto metri. Lo riportano i colleghi di Prima Milano Ovest.

I vigili del fuoco di Milano sono giunti immediatamente sul posto per prestare i soccorsi con tre mezzi provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di piazzale Cuoco.

L’intervento dei soccorritori

Dopo aver estratto dall’abitacolo il conducente visibilmente scosso e in stato di choc (trasportato dal 118 al vicino Policlinico) hanno messo in sicurezza l’area inibendo il transito in tutto il primo piano dell’autorimessa. Pochi altri centimetri, e la vettura sarebbe potuta precipitare con conseguenze ben più gravi per l’anziano automobilista.

