Scalatore precipita e resta appeso alla corda: salvato dal Soccorso alpino

Brutta avventura per uno scalatore che nel primo pomeriggio di ieri, martedì 28 ottobre, è rimasto a lungo appeso nel vuoto. E’ accaduto nella zona Mottarone, nel territorio del comune di Omegna. L’uomo è stato poi messo in salvo grazie a un intervento congiunto del Soccorso alpino e speleologico piemontese e del Servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte.

L’intervento di soccorso

L’uomo era impegnato con la compagna di cordata sulla via “Don’t cry for me Valentina” alla Cima Cusio quando è caduto precipitando al di sotto della sosta e restando appeso alla corda. Trattandosi di cittadini svizzeri, l’allarme è stato lanciato presso la Rega che ha inoltrato la chiamata alla centrale operativa di Grugliasco da cui è stato attivato l’elisoccorso. Il luogo dell’incidente era sovrastato da una parete alta e verticale che ha costretto il pilota a sbarcare al verricello il tecnico del Soccorso alpino e il medico più a valle.

Da lì i due sono stati costretti ad arrampicare per raggiungere il paziente che nel frattempo era riuscito a risalire fino alla sosta dove si trovava anche la compagna. L’infortunato è stato stabilizzato dal medico mentre il tecnico del Soccorso Alpino attrezzava una teleferica per trasferirlo in un punto idoneo all’imbarco sull’elicottero, sempre tramite verricello.

Alla fine entrambi gli scalatori sono stati recuperati a bordo e l’uomo è stato condotto in ospedale con un codice giallo per politrauma.

