Aveva solo 38 anni il motociclista morto sulla strada del Lago Maggiore

Dopo il tragico incidente avvenuto nella notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio a Feriolo di Baveno, è stata resa nota l’identità della vittima. Si tratta di Giorgio Luppari, 38 anni, residente a Verbania, deceduto all’ospedale Castelli in seguito alle gravissime ferite riportate nello scontro tra la sua moto e un’automobile lungo la strada statale 33 del Sempione.

Una vita tra sport e natura

Giorgio Luppari lavorava come giardiniere in Svizzera ed era conosciuto per il suo amore verso la montagna e le attività all’aria aperta. In passato aveva praticato rugby, mentre negli ultimi anni aveva coltivato la passione per l’arrampicata, i viaggi e le uscite in motocicletta.

Sui social condivideva immagini delle sue escursioni e dei momenti trascorsi con gli amici. Chi lo conosceva lo ricorda come una persona dinamica, sempre pronta a vivere nuove esperienze e profondamente legata alla natura.

Lo schianto nella notte

L’incidente è avvenuto intorno alle 2.20 nel tratto della statale 33 che attraversa Feriolo. L’impatto tra la moto e un’auto è stato violentissimo e ha richiesto l’immediato intervento dei sanitari del 118.

Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione sul posto e il successivo trasporto in ospedale, per il trentottenne non c’è stato nulla da fare. La strada è rimasta chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine.

Il dolore della comunità

La notizia della morte di Giorgio Luppari ha suscitato profonda commozione a Verbania, dove era molto conosciuto. Sui social sono comparsi numerosi messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti. Lascia i genitori e il fratello. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e chiarire le responsabilità dell’incidente.

Foto dal profilo Facebook

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