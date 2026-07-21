Diga sul Sessera, il Baraggia rilancia: «È l’opera che può salvare l’agricoltura»

La realizzazione della diga sul Sessera è tornata al centro del dibattito sulla crisi idrica che interessa Biellese e Vercellese. L’appello a realizzare l’opera è stato lanciato l’altro giorno a Vercelli dal Consorzio di bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, che ha chiesto a Regione e Governo di finanziare un intervento considerato indispensabile per affrontare in modo definitivo la scarsità d’acqua.

Il presidente Leonardo Gili ha ricordato come l’invaso sul Sessera fosse già stato indicato quattro anni fa tra gli interventi prioritari insieme ad altre infrastrutture per aumentare la capacità di accumulo e collegare i principali bacini del territorio. Secondo il Consorzio, da allora non sono arrivati i provvedimenti attesi.

“Un progetto fermo da rilanciare”

L’opera è ritenuta strategica perché consentirebbe di aumentare la disponibilità d’acqua per usi potabili, agricoli ed energetici, rafforzando la sicurezza idrica dell’intera area. Il Consorzio ha annunciato di essere pronto a riprendere l’aggiornamento del progetto, sostenendone anche i costi tecnici necessari.

Il percorso autorizzativo, però, resta complesso. La procedura di proroga della Valutazione di impatto ambientale si è conclusa nell’aprile 2026 con esito negativo, rendendo necessario un nuovo iter progettuale prima di poter arrivare alla realizzazione dell’infrastruttura.

Aziende agricole a rischio

Il Consorzio evidenzia che la diminuzione della disponibilità idrica, unita alle difficoltà del comparto risicolo, rischia di mettere in crisi numerose aziende agricole. Per questo viene chiesta la dichiarazione dello stato di calamità naturale e un’accelerazione sugli investimenti, affinché il territorio possa disporre di infrastrutture adeguate prima che le emergenze diventino strutturali.

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