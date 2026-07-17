Schianto tra auto nel Vercellese: due anziani feriti, uno è gravissimo

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 17 luglio sulla strada provinciale 12, tra Borgo Vercelli e Villata, nei pressi del canile. Nello scontro tra due automobili sono rimasti feriti un uomo di 87 anni e una donna di 86 anni. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale del 118 e carabinieri.

Soccorsi immediati

L’impatto è avvenuto intorno alle 10.30 e ha richiesto un intervento rapido dei soccorritori. L’uomo è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo ed è stato liberato dai vigili del fuoco, che hanno consentito al personale sanitario di iniziare immediatamente le manovre di rianimazione.

Successivamente il ferito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Vercelli in codice rosso. La donna, anch’essa coinvolta nell’incidente, è stata invece trasferita all’ospedale di Novara in codice giallo per le cure necessarie.

Illesi gli occupanti dell’altra auto

Le persone che viaggiavano sulla seconda vettura non hanno riportato conseguenze fisiche. La loro posizione è stata comunque verificata dal personale sanitario presente durante le operazioni di soccorso. L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo la provinciale, mentre le squadre di emergenza hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e consentire la rimozione dei veicoli incidentati.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione le cause dello scontro. Gli elementi raccolti serviranno a chiarire la dinamica dell’incidente e le responsabilità dei conducenti coinvolti. L’intervento coordinato di vigili del fuoco, sanitari del 118 e carabinieri ha permesso di soccorrere rapidamente i feriti e di ripristinare le condizioni di sicurezza lungo il tratto interessato dall’incidente. Lo riporta Prima Vercelli.

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