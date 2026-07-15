«Spesi 17mila euro per un’auto di quinta mano». Borgosesia, Nunziata all’attacco

E’ polemica a Borgosesia sull’acquisto, da parte del Comune, di un’auto usata, tant’è che il consigliereFrancesco Nunziata annuncia la presentazione di un’interrogazione. Al centro delle sue osservazioni c’è una Citroën C3 Aircross Puretech usata, che, secondo quanto sostiene, sarebbe stata acquistata a un prezzo ben superiore rispetto alla sua quotazione di mercato e presenterebbe pure criticità tecniche già note.

In una nota diffusa alla stampa, Nunziata afferma di aver appreso «con stupore» dell’operazione e contesta sia il valore riconosciuto al veicolo sia la scelta del modello. Secondo il consigliere, il Comune avrebbe speso 17mila euro per un’auto che avrebbe invece una quotazione di circa 11mila euro.

«Cinque proprietari in quattro anni»

Nel comunicato, Nunziata sottolinea inoltre che il mezzo sarebbe già passato attraverso cinque proprietari in appena quattro anni di vita. Un elemento che, a suo giudizio, dovrebbe aver indotto l’amministrazione a svolgere ulteriori verifiche prima di procedere con l’acquisto.

«Parliamo inoltre – dichiara – di un modello di veicolo che presenta parecchie problematiche che portano a una prematura distruzione del motore. Il mezzo acquistato dal Comune giaceva presso il concessionario cedente da circa un anno e mezzo, a conferma che questo modello di veicolo non è commercializzato. In sostanza era in attesa che qualche “pollo” arrivasse a comprarlo».

Annunciata un’interrogazione in Consiglio comunale

Il consigliere di opposizione annuncia quindi un’iniziativa formale per chiedere chiarimenti all’amministrazione comunale. L’obiettivo, spiega, sarà quello di comprendere le motivazioni che hanno portato all’acquisto e verificare se siano state effettuate tutte le valutazioni necessarie prima della conclusione dell’operazione.

«Sarà mia premura preparare un’interrogazione per verificare il motivo per il quale non siano state fatte le opportune verifiche circa i risaputi problemi che presenta questo modello di autovettura e perché un mezzo senza mercato sia stato pagato 6mila euro in eccesso. Sono altresì preoccupato per gli amministratori comunali, non vorrei che rimanessero anche appiedati. Sicuramente il cambio di cinque proprietari differenti in soli quattro anni costituisce un record ed è forse questo il motivo che ha spinto il Comune a pagare un prezzo fuori mercato…» ironizza il consigliere.

Foto d’archivio

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