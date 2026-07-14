Paura a Bielmonte: giovane precipita nella scarpata, salvato dai soccorsi

Un giovane è stato recuperato nel pomeriggio di oggi, martedì 14 luglio, dopo essere precipitato in una scarpata lungo la Panoramica Zegna, nel tratto che conduce a Bielmonte, poco prima delle due gallerie in direzione Valdilana. A dare l’allarme sono stati i carabinieri che, durante un normale servizio di controllo, hanno notato un’auto ferma sul ciglio della strada e hanno deciso di effettuare una verifica. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento, anche se tra le ipotesi al vaglio vi è quella di un malore.

Una volta scesi dall’auto di servizio, i militari hanno udito alcune grida provenire dalla scarpata sottostante. Resisi conto della gravità della situazione, hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi, consentendo di avviare in tempi rapidi una complessa operazione di recupero.

Decisivo l’intervento dei vigili del fuoco e dell’elicottero Drago

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di terra, che hanno raggiunto il giovane nel punto in cui era precipitato e hanno predisposto tutte le manovre necessarie per il recupero in sicurezza. Vista la conformazione impervia dell’area, è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero Drago del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le operazioni si sono svolte con particolare attenzione per garantire la sicurezza sia del ferito sia dei soccorritori in una zona decisamnente impervia. Dopo essere stato recuperato dalla scarpata, il giovane è stato affidato al personale sanitario presente sul posto per le prime valutazioni cliniche.

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Trasportato in ospedale, non sarebbe in gravi condizioni

Concluso il recupero, il giovane è stato accompagnato in ambulanza in ospedale per tutti gli accertamenti sanitari necessari. Secondo le informazioni disponibili al termine delle operazioni di soccorso, non sarebbe in condizioni critiche, una notizia che ha portato un primo sospiro di sollievo dopo i momenti di apprensione vissuti nel pomeriggio.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato la caduta nella scarpata (ma anche come mai si sia calato lungo un versante così scosceso). Saranno gli accertamenti delle prossime ore a ricostruire con precisione quanto accaduto e a stabilire se all’origine dell’incidente vi sia stato un malore oppure un’altra circostanza. L’intervento tempestivo dei carabinieri e il lavoro coordinato dei vigili del fuoco e del personale sanitario si sono rivelati determinanti per il buon esito del soccorso.

Foto d’archivio

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